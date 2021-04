Assembramenti e regole anti-Covid, multe al bar del centro e ai clienti. Anche il sindaco fa la ronda

SAN BENEDETTO - C’era anche il sindaco Piunti, sabato pomeriggio, con polizia e vigili urbani durante i pattugliamenti per la verifica delle normative anti covid. Ed è lo stesso sindaco a parlare di situazioni «affollate ma composte». Compostezza che non ha evitato ad un locale e ad alcuni giovani delle sanzioni da 400 euro elevate proprio a causa del mancato rispetto delle norme contro il contagio Covid.

Si tratta di un bar del centro di San Benedetto all’esterno del quale si erano assembrate troppe persone multato nel pomeriggio di sabato. E sempre al pomeriggio di sabato risalgono le sanzioni ad alcuni ragazzi provenienti dalla vicina Martinsicuro i quali avevano fatto un salto di regione assolutamente vietato dal decreto legge in vigore.



I controlli sono proseguiti anche ieri, sia al mattino quando in viale Moretti andavano in scena le celebrazioni per la ricorrenza del 25 Aprile, sia nel pomeriggio quando sono riprese soprattutto le attività dei bar che si trovano in centro. Un presidio interforze ha monitorato la situazione attraverso continui pattugliamenti effettuati da polizia, carabinieri, guardia di Finanza e vigili urbani. Stesse scene si sono viste anche negli altri centri costieri, da Grottammare (dove osservati speciali sono stati il lungomare e la pista ciclabile) a Cupra Marittima.



È innegabile che ieri in centro a San Benedetto, sui lungomari e sulle piste ciclabile, c’era davvero tanta gente. La prima vera giornata di bel tempo e di temperature primaverili dopo settimane di freddo hanno spinto in tanti in giro per le strade, a passeggio, all’esterno dei bar anche solo per prendere un caffè e soprattutto in spiaggia dove si sono riversate numerose persone per godere di una giornata pre-estiva degna di questo nome. Il tutto sotto gli occhi vigili delle forze dell’ordine. Il tutto mentre oggi la Riviera delle Palme entra in zona gialla insieme a tutto il resto della Regione. Piunti ha ribadito più volte, nei giorni scorsi, che non si tratta di un “liberi tutti” e il monitoraggio continuerà anche su bar e ristoranti che da oggi hanno la possibilità di allargare il proprio orario lavorativo ma sono costretti però ad ospitare i propri clienti all’aperto.



«Non ci sarà nessun accanimento da parte dell’amministrazione comunale relativamente ai controlli - afferma Piunti - lo abbiamo dimostrato anche lo scorso anno raddoppiando i metri quadrati da poter utilizzare negli spazi esterni proprio per garantire la possibilità di lavorare e di poter far rispettare i distanziamenti». Il sindaco però avvisa: «Saremo però inflessibili di fronte a situazioni come quelle viste, per fortuna raramente, lo scorso anno con qualcuno, pochissimi per fortuna, che ha provato ad approfittare della situazione piazzando dei tavolini di fronte ai portoni di ingresso delle case o in modo tale da creare difficoltà a persone con difficoltà di deambulazione».

Emidio Lattanzi

