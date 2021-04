La bici si spezza mentre sta pedalando, donna batte la testa sull'asfalto. E' in gravi condizioni

CIVITANOVA - La bici si spezza, anziana finisce all'ospedale regionale a Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto in mattina, in via Petrarca. La donna, 75 anni, ucraina, è stata soccorsa con l'eliambulanza. Ha perso parecchio sangue battendo la testa sull'asfalto dopo la rovinosa caduta. Sul posto la polizia locale.

