Drammatica scoperta del padre: trova il figlio di 53 anni impiccato in casa

CIVITANOVA - Una tragica notizia ha segnato il primo giorno feriale dell’anno a Civitanova. Nella tarda mattinata di oggi, un uomo di è tolto la vita. Aveva 53 anni. A fare la drammatica scoperta, è stato il padre con cui l’uomo viveva. Il cinquantatreenne si è impiccato. La sciagura si è consumata intorno all’ora di pranzo.

I due, padre e figlio, vivevano da soli in quella casa di via Civitanova. Molto probabilmente si stavano preparando per consumare il pranzo. Il papà stava rientrando a casa quando si è presentata davanti ai suoi occhi una scena terribile. Nell’atrio dell’abitazione, il figlio si era tolto la vita impiccandosi. Erano circa le 12.30 di ieri quando l’anziano genitore, disperato, ha allertato i soccorsi. Sul posto è giunta immediatamente un’ambulanza del 118. I medici e gli operatori sanitari si sono subito dati da fare per cercare di rianimare l’uomo. È stato fatto tutto il possibile ma purtroppo non c’era modo di salvare la vita al cinquantatreenne civitanovese.

