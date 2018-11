La sosta è vietata: arriva ​il carroattrezzi anche per le biciclette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - L’altra mattina, una pattuglia della polizia locale ha provveduto a far rimuovere tramite un carro attrezzi sette biciclette, alcune delle quali in corso Umberto I e altre nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Di queste, tre erano usurate e in stato di abbandono, le restanti parcheggiate sui marciapiedi del corso e fissate con lucchetto ad alberi o a pali. L’assessore all’Ambiente Giuseppe Cognigni ha illustrato nel dettaglio le 55 postazioni per bici disponibili, di cui 50 sul corso e 5 davanti alla stazione. La sanzione è di 85 euro, a cui si aggiungono 60 euro per la rimozione. Chi volesse recuperare la propria bicicletta, potrà farlo nel comando dei vigili urbani.