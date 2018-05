Rompe il vetro e prova a dar fuoco al circolo ricreativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Spacca il vetro di una finestra, getta una sostanza infiammabile e appicca il fuoco in un circolo ricreativo a Santa Maria Apparente. I carabinieri, ora, sono a caccia dell’autore del raid incendiario, avvenuto all’alba del primo maggio. Nel mirino è finito il Nuovo Circolo Cittadino, storica associazione ricreativa civitanovese, in vita dagli anni Sessanta, che ha la sua sede in via Silvio Pellico, a Santa Maria Apparente. Sul vetro, nonostante fosse antisfondamento, qualcuno aveva fatto un buco. Da fuori, senza neppure entrare, qualcuno ha buttato del liquido infiammabile e ha dato fuoco. Le fiamme hanno aggredito per prima cosa la tenda. Poi si sono propagate dentro la stanza bruciando un tavolo da gioco ricoperto dalle classiche tovaglie verdi e qualche sedia. I danni maggiori li ha fatti, però, il fumo, che ha annerito completamente due delle quattro stanze, riempendole di fuliggine. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova, che ora sono al lavoro per dare un nome al responsabile del raid di fuoco.