Civitanova, al ristorante a mangiare pesce in 5 scappano senza pagare il conto

CIVITANOVA - Cena disul lungomare: antipasti, secondi a base di scampi e brindisi con vino di qualità. Ma al momento di pagare il conto cinque “” si danno alla fuga, uscendo di corsa dal ristorante, sgommando con l’automobile e facendo perdere le loro tracce nel giro di pochissimo tempo. Senza pagare neppure un euro per quella cena, dopo aver mangiato e bevuto gratis.È successo l’altra sera nel ristorante “”, alla fine del lungomare Nord civitanovese. È lì che, all’ora di cena, si sono dati appuntamento cinque giovani uomini, tutti di età compresa tra i 25 e i 30 anni. In quel momento, nella sala del ristorante, c’erano anche altre persone.«Erano in cinque, tutti giovani: uno di loro parlava con accento campano. Hanno mangiato e bevuto per un conto vicino ai 150 euro – ha raccontato il titolare, Roberto Broccolo – Tutto a base di pesce, antipasti, primi, secondi, anche scampi, e buon vino». Già subito dopo essere entrati quei cinque giovani hanno insospettito il proprietario: si alzavano spesso. «Al tavolo c’era parecchio movimento – ha continuato il titolare del ristorante -: chi si alzava per andare in bagno, chi per andare fuori a fumare. Alla fine, uno è andato via per primo, a prendere la macchina. Ha aspettato fuori gli altri quattro che erano rimasti dentro e, poi, tutti insieme sono scappati via senza pagare». I cinque scrocconi, infatti, dopo aver consumato la cena, se ne sono andati, come se nulla fosse, senza passare per la cassa: come si diceva, avrebbero pagato sui 150 euro circa. Hanno aspettato che il titolare si assentasse dalla sala per andare in cucina e, approfittando di quel momento, si sono alzati dal tavolo lasciando di corsa il ristorante. «Da dentro abbiamo sentito la sgommata della macchina, che si è allontanata a grande velocità – ha continuato il titolare de “La Lampara” - La macchina ha imboccato il sottopasso e, poi, si è diretta verso la statale, non so in quale direzione». Non è la prima volta, purtroppo, che succede una cosa del genere al ristorante. Il proprietario del locale, almeno per il momento, non ha sporto denuncia.