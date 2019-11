Shopping a scrocco con il bancomat rubato: denunciato un uomo di 34 anni

FALCONARA - I carabinieri di Falconara hanno denunciato con l’accusa di furto aggravato ed indebito utilizzo di bancomat, un falconarese di 34anni.

È iniziato tutto alcuni giorni fa, quando il 34enne, approfittando dell’amicizia con una donna di 41 anni, originaria di Macerata e residente a Falconara, si era impossessato in maniera furtiva della tessera bancomat di lei. Successivamente aveva effettuato sul suo conto svariate operazioni facendo un po’ di spese a scrocco.

Come spesso accade in caso di indebito utilizzo di bancomat (che configura un reato a sé stante), anche in questo caso le transazioni erano tutte al di sotto dei 25 euro, in modo da sfruttare la tecnologia “contactless” ed eludere così la richiesta del codice segreto (pin).

Ma non è bastato al furbetto di passarla liscia. Infatti la donna, che aveva subito notato la mancanza del bancomat, ha pensato bene di rivolgersi immediatamente ai Carabinieri, bloccando così la tessera, e confidando nel contempo ai militari dell’Arma i sospetti che nutriva a proposito di quel conoscente. Così, il giorno dopo, i carabinieri della Tenenza di Falconara agli ordini del comandante Michele Ognissanti, hanno raggiunto il colpevole recuperando anche la tessera sottratta, sebbene fosse oramai inutilizzabile. L’uomo dovrà quindi rispondere dei reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di bancomat.

Quelle condotte con puntualità e successo dagli investigatori dell’Arma di Falconara sono state indagini lampo, che dopo la denuncia della donna hanno condotto in breve tempo a individuare il responsabile. Così i carabinieri sono riusciti a dare un nome all’autore dello shopping a scrocco.

