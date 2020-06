Dà in escandescenza, si butta in mare vestito e inveisce contro moglie e soccorritori: portato all'ospedale

CIVITANOVA – Dà in escandescenze in mezzo alla spiaggia, buttandosi in mare vestito. Soccorso e portato all'ospedale un uomo di 57 anni. Si tratta di un cinese, che risiede a Civitanova da tempo, che sta vivendo un periodo difficile e non è escluso che si sia trattato di un tentativo di suicidio. Allarme tra i tanti bagnanti e i passanti che hanno assistito alla scena intorno alle 8.30 del mattino.

Lì, preso da un momento di sconforto, si è buttato in acqua. Qualcuno, però, vedendolo in quello stato di forte agitazione e di malessere, ha chiamato immediatamente il 118. Nel frattempo, sul posto, era arrivata la moglie dell'uomo che sapendolo in quello stato lo ha seguito. L'uomo, però, anziché calmarsi, ha iniziato a dare in escandescenze e ad inveire prima contro la moglie, e poi contro i soccorritori del 118 e della Croce Verde. È stato necessario anche l'intervento della polizia per tirare fuori dal mare il cinese. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato, non senza qualche difficoltà. L'uomo, infatti, era in preda ad un raptus. L'uomo, dopo le prime cure del caso, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta per un controllo, anche di natura psicologica.

