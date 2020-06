Marche fuori dal tunnel: secondo giorno di fila senza nuovi positivi al Coronavirus/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, zero nuovi positivi oggi, sabato 20 giugno, nelle Marche. E' il secondo giorno consecutivo. Il Gores ha comunicato che i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 1070, di cui 549 del percorso nuove diagnosi e 521 del percorso guariti. Nessun caso positivo riscontrato.Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 6.768 persone nella nostra regione.

LEGGI ANCHE: È nata Alice. Il papà per stare vicino alla mamma si era arrampicato sul tetto dell'ospedale

I TEST EFFETTUATI IN TUTTA ITALIA IN TEMPO REALE

IERI "DOPPIO ZERO" NELLE MARCHE

Anche ieri nelle Marche non sono stati segnalati decessi: doppia buona notizia dopo gli zero contagi. Si tratta del quarto giorno consecutivo con zero morti. Dall'inizio dell'emergenza sono state 994 le vittime nella nostra regione. Sono morti 594 uomini e 400 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva malattire pregresse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA