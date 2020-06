Fermo, telefonano e offrono "sconto Covid" alle bollette: «Attenti, è una truffa»

FERMO - Telefonano per spacciarsi per addetti della San Giorgio Energie ma è una truffa. Soprattutto in tempo di crisi, meglio diffidare di chi promette sconti e riduzione di tariffe da parte di aziende e addetti non meglio identificati. Nel dubbio interrompete la telefonata. Questo il consiglio che vale in questo e in altri casi analoghi, basati sulla buona fede degli utenti. La società San Giorgio Energie ha comunicato d’aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei clienti che hanno riferito di essere stati contattati attraverso un numero privato. La modalità è la seguente, arriva una telefonata ed un operatore si spaccia per un incaricato della San Giorgio Energie e informa l’utente della necessità di firmare alcuni documenti per ottenere un fantomatico “sconto Covid del 21%”. Dopodiché, sempre l’operatore al telefono insiste per fissare l’appuntamento a casa del cliente.

LEGGI ANCHE:

Paura all'Hotel House: ragazzo si accascia per un malore sotto gli occhi di un poliziotto

I ladri sfondano la porta della tigelleria: «Basta, è il quinto assalto in tre anni»

«La San Giorgio Energie - attraverso il proprio amministratore delegato Maurizio Iezzi - ribadisce la totale estraneità alle telefonate. Si tratta bensì di tentativi di truffa volti solo a far firmare contratti di fornitura luce e gas con un’altra società. C’è chi approfitta del particolare momento di difficoltà, cercando terreno fertile in chi erroneamente spera in agevolazioni e possibilità di risparmio. La San Giorgio Energie ribadisce di non inviare propri incaricati nelle case dei clienti. E’ possibile contattare la società allo 0734 671400 o via email all’indirizzo info@sangiorgioenergie.it».

© RIPRODUZIONE RISERVATA