Ragazzina in difficoltà durante il bagno in mare soccorsa dal bagnino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Una ragazzina in difficoltà per via del mare mosso ieri pomeriggio è stata soccorsa sul tratto di mare tra Civitanova e Porto Potenza. La giovane è stata portata in salvo dal bagnino dopo che dalla spiaggia qualcuno si era accorto che chiedeva aiuto ed è stata presa in cura dal personale del 118. Sul posto anche la Capitaneria.