CIVITANOVA - Cani a passeggio che lasciano escrementi su panchine e vetrine del centro e sporcano il “salotto buono” della città, la rabbia dei commercianti: «Devono essere multati i padroni, servono maggiori controlli da parte degli agenti della polizia locale, non solo il sabato mattina ma anche gli altri giorni della settimana».

È quanto rendono noto i consiglieri dell’associazione Centriamo, che riunisce i commercianti del centro, alla prese, loro malgrado, con questa problematica. Nei giorni scorsi l’assessore al decoro e all’ambiente Giuseppe Cognini aveva annunciato un servizio di pulizia pensato ad hoc per il fine settimana, in modo da rendere ordinato e pulito il corso e le vie del cuore dello shopping. Ma a detta dei commercianti il servizio va fatto ancora più spesso di quanto programmato, proprio per colpa dell’inciviltà di alcune persone che non si preoccupano di pulire pipi e altro dei loro amici a quattro zampe. «Panchine e cestini sono ridotti male per colpa della pipì dei cani che non viene pulita – hanno spiegato Debora Pennesi, presidente dell’associazione, insieme ai consiglieri di Centriamo, che hanno reso noto il problema – Bisogna multare queste persone, chiediamo maggiore presenza dei vigili urbani in centro, non solo il sabato mattina, quando passano per controllare il traffico e i parcheggi, ma anche tutti gli altri giorni della settimana. Va multato chi è a passeggio con il proprio cane non ha con sé il sacchettino e la bottiglietta dell’acqua per pulire gli escrementi dei cani. Tutte le mattina siamo noi che dobbiamo pulire le vetrine e le panchine di fronte ai nostri negozi. Chi lo fa altrimenti? Nessuno ce l’ha con i cani, ma con i padroni che non hanno il senso della pulizia. Se tutti fossero civili questi problemi non ci sarebbero, ma purtroppo non è così. Ben vengano gli interventi di cui ha parlato l’assessore Cognigni – hanno continuato i commercianti del centro -, ma bisogna che siano fatti con maggiore frequenza, una volta alla settimana non basta. La mattina noi commercianti ci troviamo costretti a pulire, ogni volta. Vanno fatti maggiori controlli anche ai residenti che lasciano i sacchi dell’immondizia nei giorni sbagliati. Domenica mattina, quindi ieri (l’altro ieri per chi legge, ndr), per le vie del borgo marinaro, c’erano sacchi del giallo, del cartone e della plastica, nonostante non fosse quello il giorno per lasciare il sacchetto. Non è un bello spettacolo per chi viene a passeggiare a Civitanova. Anche in questo caso, servono maggiori controlli e multe. I residenti, infatti, devono capire che i sacchi vanno lasciati nel giorno stabilito. Non vanno lasciati a caso» hanno concluso Debora Pennesi e i consiglieri dell’associazione Centriamo.