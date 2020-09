Movida molesta e assembramenti: esplode il battibecco tra residenti e ragazzini

CIVITANOVA - Ancora una nottata da incubo per i residenti di Civitanova, schiamazzi e urla di ragazzini disturbano il sonno e creano non pochi fastidi. Preso a male parole un residente che era sceso in strada e aveva richiamato all'ordine le solite decine e decine di giovanissimi che, ogni fine settimana, si ammucchiano lungo via della Nave, la strada parallela a corso Umberto I.

Intorno alle 23, alcuni residenti sono scesi in strada e hanno chiamato le forze dell'ordine per segnalare assembramenti, urla e schiamazzi a ridosso dei portoni delle abitazioni. Un uomo ha cercato di riportare un po' di calma, invitando i ragazzini ad allontanarsi e a moderare i toni, mostrando una maggiore educazione. Ma quelli hanno fatto ancora peggio. All'arrivo delle forze dell'ordine molti dei ragazzini se ne erano già andati.

