Coronavirus, nelle Marche 26 nuovi nuovi positivi: la metà sono sintomatici. Allarme nel Piceno/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, calano i nuovi positivi segnalati oggi, sabato 26 settembre, nelle Marche. Dopo i 33 di ieri, infatti, Gores ne ha segnalati 26. ma metà di loro, ben 13, sono sintomatici. Ed a fare la parte del leone nei contagi sono ancora i contatti domestici. E resta alto l'allarme nel Piceno, che ieri ha fatto registrara 16 dei 26 nuovi positivi.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1578 tamponi: 933 nel percorso nuove diagnosi e 645 nel percorso guariti. I positivi sono 26 nel percorso nuove diagnosi: 16 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Pesaro Urbino e 2 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 3 contatti stretti di casi positivi, 7 casi in ambito domestico, 13 soggetti sintomatici, 1 caso rilevato dallo screening in ambito lavorativo e 2 casi in fase di verifica.