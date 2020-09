Si schianta con lo scooter contro un'auto: grave trauma cranico per un 58enne

CIVITANOVA – Schianto tra un'auto e uno scooter lungo corso Umberto I, cinquantottenne portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi.

LEGGI ANCHE:

Il coronavirus uccide ancora nelle Marche: secondo morto in una settimana/ Il contagio nelle regioni

Fuori strada con la microcar centra un palo della luce, il conducente all'ospedale

Ha riportato una brutto trauma cranico. L'incidente è avvenuto nella mattinata, intorno alle 10, lungo corso Umberto I all'altezza dell'incrocio con via Zara a Civitanova. Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia municipale una macchina, condotta da un cinquantenne, ha urtato lo scooter in sella al quale si trovava l'uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA