Fuori strada con la microcar centra un palo della luce, il conducente all'ospedale

FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore11,45 circa a Fabriano in via Don Giovanni Minzoni per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente della microcar perdeva il controllo del mezzo finendo fuori strada ed impattava contro un palo della luce. La squadra di Fabriano intervenuta con un'autobotte provvedeva a mettere in sicurezza il mezzo e l'area dell'intervento, mentre i sanitari del 118 prendevano in cura l'autista trasportandolo al pronto soccorso dell'ospedale di Fabriano. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA