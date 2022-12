CIVITANOVA - Tre asili da costruire ex novo, due altre strutture da riqualificare. Cinque interventi per migliorare e regalare ai piccoli della città impianti rinnovati e pronti ad accoglierli al meglio.



I finanziamenti



Nei giorni scorsi il Comune di Civitanova ha infatti avuto la conferma di aver ottenuto nell’ambito dei finanziamenti di settore previsti dal Pnrr, fondi per 6,7milioni di euro per realizzare tre nuovi plessi d’infanzia mentre altri due, come si diceva, saranno riqualificati. Si tratta del nido d’infanzia Cavalluccio Marino, gestito dall’Asp Paolo Ricci, (1.100.000 euro) e dell’asilo in via Saragat (910.000) per i quali è prevista una riqualificazione mentre i tre nuovi asili saranno costruiti a San Marone (2.268.000 euro), a Fonte San Pietro a Civitanova Alta (1.008.000 euro) e uno nella zona ex Micheletti (1.442.700 euro).

«La realizzazione di asili e plessi d’infanzia nuovi, di altri completamente riqualificati – ha spiegato il sindaco Fabrizio Ciarapica - ci consentirà di aumentare i posti disponibili e quindi di migliorare un fondamentale servizio educativo e sociale oltre a dare una risposta alle esigenze delle famiglie». Molto hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo gli uffici del Comune che su questo come su altri bandi del Pnrr hanno cercato di cogliere al massimo le opportunità per portare fondi a Civitanova. «Il Pnnr è una grande sfida che ci consentirà di ampliare e migliorare le infrastrutture del nostro territorio», ha concluso il sindaco.