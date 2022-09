SANT’ELPIDIO A MARE - Aumentano i posti negli asili nido elpidiensi. Dopo una serie di sopralluoghi nelle due strutture comunali, il Trenino rosso e quello blu, al capoluogo ed a Casette d’Ete, l’amministrazione comunale ha deciso di modificare il piano dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, andando ad incrementare la capienza massima a 70 utenti, aggiungendone quindi 7 per ogni plesso rispetto alla ricettività prevista in precedenza.

Una risposta, anche se parziale, alle esigenze di numerose famiglie rimaste fuori dalla graduatoria per far accedere i loro piccoli ai nidi pubblici. Le nuove ammissioni saranno approvate nell’immediato, seguendo l’ordine delle graduatorie già approvate per l’anno 2022/23. Si riducono in questo modo le liste d’attesa, che contavano decine di bambini nella fascia 0-3 anni. Via libera anche a misure volte ad aiutare le famiglie che rimarranno comunque escluse dalla graduatoria, e che avranno così un sostegno per abbattere i costi per fruire di servizi privati. Per i nuovi ingressi ai nidi, che si aggiungono ai bimbi già iscritti negli anni precedenti, quest’anno sono arrivate ben 54 richieste, per soli 26 posti disponibili.



L’offerta



Di fronte al disagio espresso da diversi dei genitori esclusi, l’amministrazione guidata dal sindaco Alessio Pignotti ha deciso di «intervenire da una parte per ampliare l’offerta dei servizi, e dall’altra per fornire un sostegno concreto alle famiglie costrette a rivolgersi a privati, con maggiori oneri. I sopralluoghi effettuati hanno permesso di valutare la fattibilità di un ampliamento, tenuto conto degli spazi, dei requisiti strutturali fissati dalla normativa e dall’attuale composizione delle sezioni».



I fondi



Per la parte dei contributi alle famiglie, invece, si è attinto al fondo regionale per il finanziamento in quota parte dei servizi per l’infanzia. Sant’Elpidio a Mare aveva previsto a bilancio agevolazioni tariffarie per famiglie con Isee fino a 21.500 euro. L’avviso pubblico pubblicato per l’abbattimento delle rette dei nidi, per cui erano stati stanziati 10.000 euro, non aveva visto nessuna domanda nei tempi stabiliti. Si è deciso quindi di approvare un nuovo avviso con quelle risorse avanzate, che sarà destinato ad ammortizzare i costi di chi rimarrà fuori graduatoria anche dopo l’incremento di 14 posti. In sostanza l’ente coprirà la parte di spesa in più rispetto alle tariffe applicate dai nidi a gestione pubblica. In prospettiva, il Comune attende lo scorrimento della graduatoria, con ottime, se non certe, possibilità di accedere ad un finanziamento di un milione di euro dai fondi del Pnrr per costruire un nuovo centro infanzia da dedicare ai bimbi da 0 a 3 anni.