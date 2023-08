CIVITANOVA - Asili nido, approvati i progetti esecutivi per adeguare le sedi temporanee che dovranno ospitare i bambini durante i lavori di riqualificazione delle strutture. Una spesa complessiva di 215mila euro già finanziata con l’assestamento di bilancio approvato nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale.

Gli asili che saranno demoliti e rifatti con i fondi del Pnrr sono Il Grillo Parlante di Fontespina in via Saragat, che ospita 25 bambini, e Il Cavalluccio Marino di via Regina Margherita, che ne ospita 27.

Durante l’intervento, servono strutture alternative, individuate rispettivamente in aule sottoutilizzate della scuola elementare Don Bosco in via Saragat, dove saranno trasferiti i bimbi del Grillo Parlante (praticamente uno spostamento di poche centinaia di metri), e nel primo piano della casa Studenti anziani, completamente inutilizzata, dove troveranno spazio i bimbi del Cavalluccio Marino. In questo caso, asilo più lontano dal centro. Sopralluoghi, progettazione e finanziamento sono stati fatti a tempo di record, dopo le proteste dei genitori che si cono costituiti in comitato una volta ricevuta la lettera del Paolo Ricci (l’azienda che gestisce i nido comunali) con la quale si invitava ad iscrivere i figli nei due asili rimasti aperti.

Le alternative

Le soluzioni alternative non c’erano ancora (si parla della fine di giugno) o non erano state comunicate. Ora bisogna realizzare i lavori di adeguamento per locali che non hanno i requisiti per ospitare bambini dai 0 ai 3 anni. Difficilmente si riuscirà a completare le opere entro il primo settembre, data di inizio dell’attività. L’importante è riuscirci entro il 30 novembre, data improrogabile per far partire i lavori nelle vecchie strutture, pena la perdita dei finanziamenti del Pnrr. Fino ad allora, Grillo Parlante e Cavalluccio Marino potrebbero continuare ad ospitare i bimbi. I lavori di adeguamento sono particolarmente complessi per quanto riguarda le aule della scuola Don Bosco, tanto che la spesa è di poco inferiore ai 170mila euro. Oltre al rispetto delle norme antincendio, serve una divisione fisica sia nell’accesso che nei collegamenti tra nido e scuola elementare. Quindi la climatizzazione e il rifacimento dei bagni.

La progettazione



La stessa progettazione è stata affidata ad una ditta esterna, la Archee di Jesi (spesa 25.297 euro). Meno impegnativo l’intervento alla casa Studenti Anziani. In questo caso è stato lo stesso Ufficio tecnico a redigere il progetto, preventivando una spesa di 45mila euro. I progetti sono stati approvati nelle more dei pareri di Ast e vigili del fuoco, che dovranno essere acquisiti prima dell’inizio dei lavori. Altri posti saranno ricavati dall’allargamento del nido La Lumachina di Santa Maria Apparente, lavori che erano già in programma e che hanno avuto inizio. In questo caso i posti in più saranno 17.