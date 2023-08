CIVITANOVA Luminarie natalizie, fissato il tetto di spesa e indicati i requisiti per il bando di assegnazione dell’installazione. Un atto di indirizzo che la giunta ha approvato in pieno agosto e il cui contenuto è stato anticipato da Manola Gironacci durante l’ultimo consiglio comunale. Parlando delle variazione di bilancio, l’assessore al turismo ha illustrato i contenuti di un finanziamento per il suo settore. Ed ha annunciato la predisposizione del bando e della spesa: 85mila euro, Iva esclusa, per le luminarie 2023.





Modalità e somma contestate dall’opposizione. In particolare, Letizia Murri (Ascoltiamo la città) è intervenuta per criticare l’atto di indirizzo. Così, invece, l’assessore Gironacci ha spiegato il motivo per cui la giunta ha pensato al Natale in piena estate. «Abbiamo pensato di anticipare la gara di assegnazione delle luminarie – ha detto in aula – perché di solito si arriva ad ottobre o novembre a giochi fatti, cioè con una proposta della ditta solo da ratificare. Vogliamo, con la stessa spesa dell’anno scorso, anticipare i tempi per dare alla città un’immagine diversa». Nell’atto di indirizzo in realtà, vengono confermate le solite linee guida: garantire per le festività natalizie l’illuminazione artistica delle vie cittadine assicurando in linea di massima la copertura delle aree cittadine (vie, piazze, giardini) individuate negli anni precedenti; realizzare l’allestimento di almeno tre installazioni artistiche scenografiche di grandi dimensioni da collocare in alcune delle zone cittadine a maggiore attrattività turistica; individuare la ditta affidataria previa richiesta di più progettazioni artistiche che saranno valutate da specifica commissione esaminatrice». In pratica, anticipare i tempi potrebbe portare a più proposte da valutare. Del resto, le luminarie piacciono particolarmente all’assessore Gironacci, che ha voluto illuminare le palme del lungomare nord in viale Matteotti anche in questa stagione. Non la pensa allo stesso modo Letizia Murri.

Ascoltiamo la città



«Anche quest’anno l’amministrazione comunale spenderà somme esorbitanti per “installazioni scenografiche ed evocative” e con tanta solerzia si appresta a farlo, attivando gli uffici sin da adesso – scrive la capogruppo di Ascoltiamo la città – ecco perché nell’ultimo consiglio comunale la maggioranza ha votato la ratifica di alcune variazioni di bilancio, tra cui, guarda caso, uno stanziamento di 100mila euro per ”interventi turistici promozionali” (che l’Assessore Gironacci ha spiegato essere per le luminarie) evidentemente a discapito, tra l’altro, del capitolo di bilancio “interventi e contributi diversi nel campo sociale”. Questa è l’amministrazione civitanovese. Mentre tanti pensionati soli, tante famiglie in difficoltà economica, non sanno più a che santo raccomandarsi, si pensa di togliere dal sociale per dare al voluttuario. Non si è ancora visto un provvedimento sistemico e consistente per aiutare le tante famiglie civitanovesi in difficoltà».