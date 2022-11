CIVITANOVA - Spese per le luminarie natalizie, sul tema interviene anche la maggioranza dopo le critiche piovute dall’opposizione. Forza Italia, partito del sindaco Fabrizio Ciarapica, invita l’amministrazione comunale alla «sobrietà».





«Si avvicina il periodo natalizio e la città si appresta a brillare a festa con le sue luminarie, installazioni ed attrazioni che attraggono visitatori da tutta la regione – si legge in una nota del coordinamento comunale – le indicazioni di Forza Italia nei confronti della maggioranza di cui fa parte sono quelle di seguire i concetti di sobrietà e responsabilità per divenire un’amministrazione virtuosa che possa dare il buon esempio di fronte alla durissima situazione economica in cui versa il paese». No ad un Natale “al buio”, quindi, scegliendo di non spendere soldi pubblici per le luci su monumenti e lungo le vie cittadine (decisione pure operata da diversi Comuni in Italia), ma limitare al minimo la spesa.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Macerata, malore fatale: si è spento a 69 anni il dermatologo Marco Simonacci

«Tutte le iniziative cittadine, che ogni anno l’amministrazione propone - dicono gli esponenti del partito di centrodestra - sono senza dubbio un elemento che caratterizza le festività di Civitanova e il periodo natalizio in generale. Allo stesso tempo però avvertiamo la necessità di promuovere una scelta di responsabilità, considerando anche che i costi in generale non sono mai stati così alti come quest’anno a causa dei conflitti in Ucraina. Vogliamo, per questo, invitare tutta la maggioranza ad agire nel senso di un risparmio virtuoso. Forza Italia da sempre si caratterizza per la sua responsabilità amministrativa e questo è senza dubbio un periodo in cui, più degli altri, le scelte vanno fatte con molta accortezza».



L’obiezione di una città illuminata che possa favorire lo shopping non regge di fronte al caro bollette. «Dal nostro punto di vista la città potrebbe essere attrattiva anche nel caso in cui facesse una scelta responsabile, comunicando ai visitatori che il Comune è vicino anche alle persone più deboli attraverso una riduzione delle possibili spese. In un simile momento le amministrazioni sono le prime a dover dare il buon esempio anche con gesti come questo, è il messaggio che diventa molto importante al di là delle cifre risparmiate. Noi crediamo che l’essere virtuosi alla fine premia sempre.

D’altronde anche l’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha sposato il concetto di sobrietà e molti comuni stanno adottando strategie per contenere la spesa. Siamo certi che anche questa maggioranza potrà seguire lo stesso percorso senza per questo rendere meno speciale il Natale civitanovese». La giunta ha già pubblicato una delibera per le luminarie in tutta la città, prevedendo una spesa di 85mila euro prima dell’Iva. Interessate tutte le vie del centro e di Civitanova Alta.