Con le false bollette del gas spilla 1.500 euro al parroco: condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA- Si finge impiegato di una ditta del gas e spilla 1.500 euro a un parroco del Mantovano. Sessantasettenne condannato a nove mesi di reclusione. Sul banco degli imputati era finito un civitanovese con l’accusa di truffa. L’episodio risale a novembre del 2013. Un giorno a un parroco che vive in un piccolo comune di poco più di 6.000 anime in provincia di Mantova arriva una telefonata in parrocchia. Al telefono c’è una persona che si presenta come impiegato della ditta di gas. Chiede il pagamento di due bollette insolute e ottierne 1.500 euro sulla sua Poste Pay. quella che lo incastrerà.