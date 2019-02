E' ai domiciliari: pizzicato con hashish, soldi e vestiti contraffatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Fermato dalle Fiamme Gialle con la droga e alcuni capo di abbigliamento contraffatti, finisce nei guai un cinquantatreenne. In cantina aveva altri vestiti falsi e in un vaso c'erano mille euro, presumibilmente i proventi dei suoi affari illeciti. Era ai domiciliari e aveva il permesso di uscire da casa soltanto per recarsi al lavoro. Ma l'altro ieri quando lo hanno fermato non stava certamente andando al lavoro. I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Civitanova hanno notato e bloccato il marocchino 35enne nei pressi della stazione ferroviaria. In azione anche un cane anti-droga, che ha permesso di rivenire, nascosto addosso al cinquantatreenne, un involucro contenente oltre 20 grammi di hashish. Con sé il marocchino aveva anche 440 euro in contanti. A casa aveva altri mille euro ed altri capi contraffatti.