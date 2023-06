CIVITANOVA - I marciapiedi e gli spazi esterni davanti a gelaterie, bar, stabilimenti balneari e, in generale, molti locali del centro sempre più sporchi: è in arrivo una lettera di richiamo da parte del Comune. L’invito è a tenere pulito almeno lo spazio di fronte alla propria attività per una Civitanova più bella e accogliente. È quanto ha reso noto l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni.

«Negli ultimi tre anni - racconta Cognigni - Civitanova è cresciuta in maniera esponenziale, sia per quanto riguarda l’apertura di negozi che di locali ed esercizi pubblici, come bar, gelaterie, kebab, pizzerie, ecc. Purtroppo però sono molto le lamentale arrivate dai cittadini e anche da qualche turista per lo stato dei marciapiedi e degli spazi di fronte a molte attività. Tanti puliscono, molti altri no. E questo non va bene. Chiamare ogni volta il Cosmari per la pulizia degli spazi esterni costa soldi al Comune e questi costi li pagano, poi, i cittadini. Non è giusto. In tutte le città turistiche gli esercenti puliscono o la mattina presto o la sera ad orario di chiusura lo spazio di fronte alla propria attività. Anche qui bisogna fare la stessa cosa. Chiedo, dunque, che tutti puliscano lo spazio di fronte al proprio locale. Ho inviato una Pec – continua Cognigni – e per chi non ne è in possesso verrà direttamente la polizia municipale a consegnare la lettera per invitare alla collaborazione per la pulizia ed il decoro della città. Questo vale, ovviamente, per le attività nel centro storico, ma anche per quelle nel borgo marinaro e sul lungomare civitanovese. L’amministrazione comunale sta facendo la sua parte per garantire una città pulita ed accogliente. Ma dobbiamo lavorare tutti insieme: tutti dobbiamo impegnarci per avere una città eccellente. Tra l’altro – sottolinea ancora l’assessore al decoro urbano -, dopo un certo numero di sanzioni per la mancata pulizia, si rischia la revoca dell’autorizzazione ad avere il dehors. Noi come amministrazione stiamo facendo il massimo, ma anche i proprietari delle attività che operano nel settore alimentare devono fare la loro parte. Del resto, se Civitanova cresce come città turistica, fiore all’occhiello di tutta la costa adriatica, il merito è anche il loro e di tutti quei commercianti che scelgono la nostra città per aprire la loro attività. Dobbiamo impegnarci tutti. Auspico una collaborazione da parte di tutti» conclude l’assessore Giuseppe Cognigni.



Nei prossimi giorni verranno effettuati una serie di controlli da parte degli agenti della polizia municipale per monitorare la situazione. Al momento dunque il Comune ha avvisato tutti i commercianti con l’obiettivo di rendere Civitanova sempre più a misura di turista.