​Civitanova, ubriachi e con un coltello minacciavano i passanti sul lungomare. Uno è senza documenti

CIVITANOVA- Attimi di paura intorno alle 5.00 dello scorso 25 giugno quando, sul lungomare Sud di Civitanova, due uomini di origine straniera e alterati dall'alcol sono stati fermati dalla Polizia Stradale. Uno di loro, armato di un grosso coltello, avrebbe minacciato i passanti creando momenti di panico.

L'intervento

All'arrivo degli agenti, in primis i due hanno tentato di nascondersi per poi cercare di fuggire in direzione sud. Uno è stato fermato e disarmato mentre l’altro soggetto era riuscito a dileguarsi in un primo momento. Il primo dei fermati, sprovvisto di documenti, è stato denunciato per falsa attestazione e porto abusivo di arma.