Ubriachi alla guida a Civitanova, strage di patenti: 20 ritirate, la maggior parte a ragazzi e ragazze

MACERATA - Una vera e propria strage di patenti a Civitanova, dove i controlli della Polizia stradale sono costati il ritiro a venti persone, per la maggior parte dei giovane età.

La gita con gli amici si trasforma in tragedia: addio a Moreno Castelletti, giovane papà. Oggi i funerali

Nel corso del servizio, che si è svolto a Civitanova Marche, sono state ritirate 20 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui 8 a uomini di età compresa tra 18 e i 27 anni, 5 ad altrettanti uomini con un’età superiore ai 28 anni; 4 patenti di guida sono state ritirate a donne di età compresa tra 18 e i 27 anni, mentre 3 patenti di guida sono state ritirate a donne con un’età superiore ai 28 anni. In totale sono stati decurtati 248 punti. Sono state elevate complessivamente 26 sanzioni al codice della strada.