Blitz della Finanza: un arresto e due denunce. Sequestrati 1,4 chili di droga

CIVITANOVA - I finanzieri della compagnia di Civitanova Marche hanno sottoposto a controllo, nel centro della città rivierasca, un ventisettenne residente nel Fermano. L’uomo, apparso, alla vista dei finanzieri, particolarmente nervoso, ha subito esibito ai militari operanti una piccola quantità di marijuana. Le Fiamme Gialle hanno quindi esteso il controllo all’abitazione dello stesso, rinvenendo ulteriori 15,8 grammi di marijuana e 3,4 grammi di hashish. Attraverso l’acquisizione, nel corso dell’operazione antidroga, di importanti elementi probatori circa il coinvolgimento nell’attività delittuosa di altre persone, i finanzieri sono riusciti ad individuare due soggetti collegati all’uomo e, ritenendo che i medesimi – un albanese ed un italiano – potessero occultare, presso le rispettive abitazioni, anch’esse nel fermano, sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

La perquisizione svolta presso la residenza del cittadino albanese ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro 76 grammi di marijuana ed un grammo di hashish, mentre quella eseguita presso l’abitazione dell’italiano si è conclusa con il sequestro di 1,385 Kg di marijuana. Quest’ultimo è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica di Fermo, condotto ai domiciliari, mentre gli altri due soggetti sono stati denunciati a piede libero alla medesima autorità giudiziaria. Prezioso, anche in questa occasione, si è rivelato il fiuto del cane antidroga “Edir”, in forza alla Compagnia di Civitanova Marche.

