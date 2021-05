Maxi traffico di eroina lungo la costa: ecco il quinto arresto, l’uomo era in Germania

MACERATA - Quinto arresto nell’ambito dell’operazione antidroga messa a segno nel luglio dello scorso anno, dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Macerata denominata “Half Hand”, coordinata dalla Procura della Repubblica.

LEGGI ANCHE:

Giro di vite della polizia locale contro lo spaccio, controlli davanti alle scuole. In azione anche i cani detective

A finire un manette un pakistano che era riuscito a far perdere le proprie tracce trasferendosi all’estero. Con questa operazione gli investigatori erano riusciti a ricostruire un’intensa attività di cessione di droghe “pesanti”, prevalentemente eroina, posta in essere all’interno e nelle vicinanze dell’Hotel House di Porto Recanati. Le indagini, come detto, portarono all’esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare, di cui tre in carcere e una ai domiciliari, nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili della cessione di circa sette chilogrammi di eroina, con il conseguimento di un illecito profitto pari ad oltre 210.000 euro. In quell’occasione come detto, una quinta persona, di nazionalità pakistana, anch’essa colpita dalla misura restrittiva, si era sottratta all’arresto facendo perdere le sue tracce.



Le successive attività investigative, tese a rintracciare il ricercato, hanno consentito a gli investigatori maceratesi di appurare che l’uomo era riuscito a riparare all’estero. Da ciò è scaturita l’emissione, da parte dell’autorità giudiziaria maceratese, di un mandato di arresto europeo, in esecuzione del quale, nei giorni scorsi, la polizia tedesca ha tratto in arresto l’uomo. A seguito di estradizione in territorio italiano, il pakistano è stato associato alla casa circondariale di Pesaro.



Il servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti approntato dal Corpo della guardia di Finanza, da sempre impegnato nella salvaguardia della vita umana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA