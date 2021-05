Coronavirus, nelle Marche 176 nuovi positivi in un giorno: la metà in una sola provincia/ La progressione del contagio

ANCONA - Dati e indicatori tutti in calo, ma anche nelle Marche non si può ancora abbassare la guardia sull'epidemia Covid. Oggi, venerdì 21 maggio, sono stati 176 i nuovi positivi segnalati dal Gores. Una dato che conferma il trend al ribasso su base settimanale (erano stati 252 il 14 maggio e 314 il 7), ma che lasciano una spia accesa sulla provincia di Pesaro e Urbino, "responsabile" di quasi la metà degli infetti

Pesaro si conferma la provincia dove il contagio corre di più con 86 positivi, seguita da Macerata (34), Ascoli (29), Ancona (15) e Fermo (6). Sono 6 i contagiati da fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3168 tamponi: 1627 nel percorso nuove diagnosi (di cui 374 nello screening con percorso Antigenico) e 1541 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,8%).

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

Covid, le Marche vedono la luce: prosegue il trend di flessione anche tra Pesaro e Ascoli. Le vittime salgono a 3.000

OGGI 13 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 176 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (32 casi rilevati), contatti in setting domestico (41 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (58 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (8 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 22 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 374 test e sono stati riscontrati 13 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%.

