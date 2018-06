Commerciante preso al casello con 50 grammi di cocaina e migliaia di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Pizzicato al casello con mezz’etto di cocaina e quasi 7mila euro: arrestato un commerciante 52enne del posto.L’uomo è incappato in un controllo dei carabinieri poco prima della mezzanotte di ieri al casello autostradale di Civitanova, dove è stato fermato su una Panda presa a noleggio. Durante la perquisizione dell'autovettura e personale, all'interno di uno zaino, è stato rinvenuto un involucro di circa 50 grammi di cocaina e la somma in contanti di 6.820 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare non permetteva di rinvenire altro stupefacente ma comunque venivano acquisiti elementi utili per la prosecuzione delle indagini. E’ stato arrestato e posto ai domiciliari.