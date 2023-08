Civitanova, aggredito con uno spray al peperoncino e malmenato: la sua "colpa" era quella di essersi fermato a fare stretching

CIVITANOVA - Dopo la corsa si ferma a fare stretching davanti ad una abitazione, il proprietario di casa lo vede, esce e lo aggredisce. Prima spruzzandogli in faccia dello spray al peperoncino e poi picchiandolo con un manganello.

LEGGI ANCHE: Anziano picchiato in casa a San Lorenzo in Campo: identificato l'aggressore, è stato un regolamento di conti?



L'aggressione

Aggressione choc quest'oggi (9 agosto), senza alcun motivo, in zona Castelletta, lungo la strada che dal quartiere di Fontespina va verso Civitanova Alta, in campagna. Un uomo, un civitanovese di 60 anni, stava facendo allenamento quando, ad un certo punto, si è fermato per fare qualche esercizio di allungamento nei pressi di una abitazione. Poi l'aggressione. L'uomo è finito in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Indagano i carabinieri.