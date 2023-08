SAN LORENZO IN CAMPO - C‘è stretto riserbo da parte degli inquirenti sul grave fatto accaduto nel centro laurentino domenica sera, quando un giovane ha aggredito un pensionato nella sua abitazione. Il giovane, poco dopo le 20, ha suonato il campanello e appena gli è stata aperta la porta ha iniziato a prendere a pugni il pensionato che si trovava a casa con la convivente.

Un’aggressione durata qualche minuto, rapida, violenta e a volto scoperto, che ha provocato diverse ferite all’uomo, in particolare al volto, quindi la fuga.



La compagna sotto choc



E’ stata la donna, sotto shock, appena ha potuto a dare l’allarme, quindi il vicinato ha fatto intervenire i carabinieri e l’ambulanza del 118. Il pensionato, dopo le cure all’ospedale di Urbino, è stato dimesso e ha fatto già ritorno a San Lorenzo in Campo. I carabinieri della compagnia di Fano nel frattempo hanno identificato l’aggressore, anche dopo aver ascoltato alcuni vicini di casa della coppia che hanno visto il giovane scappare lungo la via, prima di dileguarsi definitivamente, con ogni probabilità, con l’auto parcheggiata nei pressi. Può essere perseguito per lesioni personali ma occorre la querela del ferito. Al momento da parte degli inquirenti non trapela niente. La vicenda sarebbe, infatti, piuttosto delicata. Le indagini proseguono a ritmo serrato senza tralasciare alcun aspetto. Sin da subito è stata esclusa la pista del tentativo di rapina, anche perché dall’abitazione non è stato sottratto nulla. Appare acclarato che i due si conoscessero, tanto che il pensionato ha aperto la porta al suo aggressore. Su quali rapporti intercorressero tra i due stanno lavorando i carabinieri, che stanno cercando, soprattutto, di dare una riposta all’interrogativo che si sta ponendo anche tutta la comunità laurentina: cosa ha spinto il giovane ad aggredire così violentemente il pensionato? Un regolamento di conti? Se sì, dovuto a cosa? Non a questioni legate al lavoro, questo è certo. Sarebbe una vicenda che attiene ai rapporti personali. Le indagini avrebbero imboccato una pista in particolare, ma ci sono ancora tanti aspetti da approfondire.



Sgomento a San Lorenzo



E’ fondamentale fare chiarezza sino in fondo e per questo gli inquirenti stanno indagando senza lasciare nulla al caso. Come è normale che sia la notizia dell’aggressione si è sparsa velocemente nel paese, inevitabilmente scioccato per quanto accaduto. Un gravissimo fatto successo in una zona molto frequentata particolarmente d’estate, al quale hanno assistito indirettamente diversi vicini della coppia. Ora, da parte di tutti, la speranza è quella che al più presto si faccia completa chiarezza su una vicenda dai contorni molto complessi.