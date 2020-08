Si abbassa i calzoni e si tocca guardando una donna sulla ciclabile: caccia al maniaco

CIVITANOVA – Con i pantaloni abbassati si tocca le parti intime mentre osserva una donna passeggiare. Lei se ne accorge, inizia ad urlargli contro e lui scappa. È quanto accaduto nel pomeriggio lungo la pista ciclabile del Castellaro, che da Civitanova centro sale verso la Città Alta.

Una signora stava camminando quando si è accorta di quell'uomo e, in prima battuta, ha cominciato a gridare. Lui, a quel punto, è salito in sella ad uno scooter e se ne è andato. Ora sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti di polizia che stanno cercando di identificare l'uomo e chiarire cosa sia successo.

