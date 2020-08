Sviene, cade a terra e perde conoscenza mentre fa la fila al ristorante: interviene il gommone di salvamento, ragazza portata a Torrette

ANCONA - Fa la coda ad un ristorante di Mezzavalle e all'improvviso si sente male e sviene. Paura per una ragazza di 26 anni che ha anche perso conoscenza. Trambusto e concitazione: sul posto un' infermiera e un medico che prestano le prime cure per una ferita che la giovane riporta sotto il mento. Momenti concitati: vengono chiamati anche il 118 e la guardia costiera che attivano il gommone di salvamento Portonovo che con cinque soccorritori spinalizzano e mettono in sicurezza la ragazza e la portano grazie al gommone al molo dove ad attenderla c'era la Croce Gialla Camerano che l'ha trasportata all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

