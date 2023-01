Fano, lo cercano per le gomme tagliate: trovato mentre si masturba ubriaco nell'auto in sosta

FANO - Lo stavano cercando perch aver tagliate le gomme di alcune auto, ma i poliziotti sono trasecolati quando lo hanno trovato: ubriaco, si stava masturbando in un'auto parcheggiata nelle vie del centro di Fano.

Si tratta di un cittadino italiano, denunciato per danneggiamento e di porto senza giustificato motivo di oggetti atti a offendere. Allo stesso, inoltre, sono state contestate le violazioni amministrative di atti osceni in luogo pubblico e giuda in stato di ebbrezza alcolica, con contestuale ritiro della patente.

L'operazione è partita dopo la denuncia dei proprietari di una quindicina di veicoli, di varie zone della città, che si erano trovati gli pneumatici squarciati la mattina del 10 gennaio. Gli agenti del Commissariato hanno visionato i video della sorveglianza cittadina e sono riusciti a identificare sia il sospettato che l'auto su cui si muoveva. Lo hanno intercettato durante un pattugliamento, seguendolo a distanza fino al centro storico. A quel punto il conducente, parcheggiato il mezzo e del tutto incurante dei passanti, ha iniziato a masturbarsi. È stato bloccato e identificato. In auto aveva un paio di forbici, sulle cui lame c'erano ancora dei residui di un materiale gommoso, a prima vista compatibile con la composizione degli pneumatici. Sono in corso ulteriori indagini per capire se l'uomo sia coinvolto in analoghi epidosi vandalici che sono avvenuti in città nel dicembre sorso. Nella circostanza l’uomo è stato anche munito di foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Fano emesso dal Questore di Pesaro e Urbino e segnalato al Servizio di Salute Mentale per gli approfondimenti medici del caso.