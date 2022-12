Fano, ragazza rientra di notte e si trova di fronte un uomo che si masturba. Il maniaco rischia 10mila euro di multa

FANO - Paura a Fano per una ragazza che, di notte, stava rientrando a piedi a casa nel quartiere Sant'Orso. La ragazza, infatti, si è trrovata improvvisamente di fronte un uomo che si stava mastrubando. Spaventata, è immediata fuggita dando l'allarme, dano alla Polizia la possibilità di trovare l'uomo. Gli è stato contestato l’illecito amministrativo di atti osceni in luogo pubblico, che prevede il pagamento di una sanzione fino a 10mila euro.

L'operazione fa parte dei controlli disposti sulla movida, durante i quali è stato identificato uno straniero dell’Est Europa, trovato in zona Bellocchi in evidente stato di alterazione alcolica. Medesimo stato per un giovane fanese identificato nei pressi del Ponte Storto: per entrambi multa da 102 euro.