PESARO La consegna del pacco, poi l’impulso di masturbarsi davanti a tre bambine, 47enne di Riccione farà lavori socialmente utili. La storia risale all’estate del 2021 quando un fattorino di un noto negozio online ha effettuato la consegna di un ordine nel quartiere di Muraglia. Secondo l’accusa, dopo aver lasciato il pacco al vicino avrebbe visto tre bambine tra i 10 e i 12 anni che giocavano in giardino. Senza troppi fronzoli, ha iniziato a masturbarsi facendo in modo che loro lo vedessero.

Una scena raccapricciante che ha lasciato sgomente e traumatizzate le piccole. Tanto da aver paura ogni volta che un corriere suonava alla porta. L’uomo, finito il suo inqualificabile gesto, è risalito sul camion ed è partito. Le bambine hanno raccontato tutto ai genitori, descrivendo l’uomo e come era vestito. I genitori hanno cercato di avere informazioni sul corriere che aveva lasciato il pacco alla vicina.

Così sono partite le ricerche per rintracciarlo. Il suo mezzo è stato visto anche il giorno successivo, l’uomo era vestito alla stessa maniera e corrispondeva alle descrizioni. E sul mezzo aveva una iscrizione che lo ricollegava all’autista del giorno precedente. Di qui la denuncia e le indagini che hanno portato il 47enne a processo per atti osceni in luogo pubblico aggravati dall’averli commessi davanti a dei minori.

Ieri mattina la decisione davanti al giudice del tribunale (foto) con l’uomo che dovrà compiere 80 ore di lavori socialmente utili in un’associazione o cooperativa benefica per estinguere il reato. I genitori si sono costituiti parte civile tramite l’avvocatessa Silvia Pierini che aveva chiesto 20 mila euro di risarcimento. Per loro è stato previsto un risarcimento di 500 euro ciascuno.