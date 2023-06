MONTEMARCIANO Choc sul lungomare di Marina di Montemarciano dove sabato pomeriggio un anziano si è spogliato davanti ad alcuni ragazzini, esibendo le parti intime, per poi toccarsi di fronte ad una giovane in compagnia della madre. Una situazione che ha creato non poco scompiglio e che, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, ha consentito di ripristinare la normalità, assicurando alla giustizia l’esibizionista. Si tratta di un 80enne residente nella Vallesina che è stato denunciato.

APPROFONDIMENTI LA DENUNCIA «Si spoglia e compie atti osceni alla finestra». L’allarme di due esercenti per un giovane esibizionista. Ecco dove lo fa



La ricostruzione



Sabato pomeriggio era partito da casa diretto al lungomare di Marina, dove c’era tanta gente. Inizialmente sembra si sia limitato ad osservare dei ragazzini che chiacchieravano. Uno sguardo puntato che i giovanissimi non avevano gradito. Poi, però, la situazione è degenerata e il pensionato ha iniziato a spogliarsi, rimanendo nudo davanti a loro. Una scena che hanno notato anche altre persone. A quel punto si è allontanato e di fronte ad una donna, che era in compagnia della figlia, avrebbe iniziato a masturbarsi nonostante le urla della signora, sconvolta. Qualcuno, nel frattempo, ha allertato i carabinieri arrivati con due pattuglie, una dalla stazione di Montemarciano e l’altra di supporto da Senigallia.

I militari hanno riconosciuto, dalla descrizione fornita dai testimoni, il pensionato che ancora camminava sul lungomare di Marina. A quel punto l’hanno fermato e identificato. Si tratta di un 80enne residente nella Vallesina. Chi l’ha notato ha confermato che fosse proprio lui quello che, poco prima, si era denudato davanti ad un gruppo di ragazzini e aveva iniziato a toccarsi di fronte a madre e figlia. L’anziano è stato condotto in caserma dove, al termine degli accertamenti, è stato denunciato a piede libero per il reato di atti osceni in luogo pubblico. E’ stato poi rimesso in libertà con la raccomandazione che se ne sarebbe andato via.

L’episodio ha riportato subito alla mente quanto accaduto nell’estate di dieci anni fa nella vicina Senigallia, quando un 72enne senigalliese si era spogliato davanti ad alcuni ragazzini sul lungomare Italia a Marzocca e poi era stato fermato e denunciato sempre dai carabinieri, nei giorni successivi, perché sorpreso a masturbarsi sulla spiaggia libera del lungomare Da Vinci al Ciarnin mentre fissava una donna. Un copione molto simile a quello di sabato pomeriggio ma l’80enne era la prima volta che si comportava così nella zona, dove non era mai stato notato prima.