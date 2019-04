«Ti ammazzo», minaccia il controllore che gli chiede il biglietto dell'autobus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI – Dà in escandescenze non appena il controllore gli fa notare che il suo biglietto non era valido e, per ben due volte, lo minaccia di morte: «Ti ammazzo, ti ammazzo. Vieni qua la sistemiamo subito» si è sentito dire un autista e controllore della Autolinee Crognaletti. A rivolgersi a lui con queste parole un senegalese sulla trentina, che è stato bloccato dai carabinieri e contro il quale il controllore minacciato ha sporto denuncia. L'episodio è avvenuto questa mattinata di ieri sulla tratta Jesi-Cingoli