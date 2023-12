CINGOLI - I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13:30 in frazione di Villa Strada nel comune di Cingoli per l’incendio in un garage. La squadra di Macerata, con l'ausilio dei volontari di Apiro, ha spento l’incendio e messo in sicurezza la zona dell’intervento. Nessun danno alla struttura.