Con l'auto finisce sotto un Tir, portato all'ospedale di Camerino un uomo di 57 anni

SAN SEVERINO Auto sotto un tir, un 57enne finisce in ospedale. Incidente a Taccoli. Per cause in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con un camion. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Gli occupanti dell’auto sono riusciti a uscire da soli dalla vettura. Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Camerino in codice giallo, non è grave. La parte anteriore dell’auto è rimasta schiacciata sotto al tir.