Mistero alla casa di riposo focolaio del Covid-19, scomparse 35 mascherine di protezione

CINGOLI - Spariscono 35 mascherine destinate agli operatori della casa di riposo di Cingoli. L’ammanco è stato scoperto domenica scorsa e segnalato immediatamente ai carabinieri che ora stanno indagando per ricostruire l’accaduto. La vicenda, dai contorni ancora da chiarire, riguarda un ammanco di 35 mascherine modello Ffp2 dalla struttura per anziani di Cingoli diventata drammaticamente nota nelle scorse settimane per essere diventato il primo focolaio di infezione in provincia e tra le prime delle Marche. Qui si sono registrati otto decessi di cui sette accertati per Coronavirus.

Domenica scorsa la coordinatrice della cooperativa che gestisce la casa di riposo si è accorta che dai dispositivi di protezione a disposizione degli operatori sanitari erano sparite 35 mascherine del tipo Ffp2.

Dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso la coordinatrice, in serata, si è presentata in caserma per denunciare l'accaduto. Ai militari ha ipotizzato che il furto potrebbe essere stato commesso tra giovedì e domenica. I militari hanno quindi segnalato il fatto all'autorità giudiziaria ed è stata avviata un'attività di indagine.