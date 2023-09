Pensionati prenotano 51 crociere di fila: «Vivere così è molto più economico della casa di riposo»

Una coppia sposata ha prenotato 51 crociere di fila «perché vivere così è più economico che vivere in una casa di riposo». È la storia di Marty e Jess Ansen, australiani, che hanno vissuto l'ultimo anno e mezzo in un viaggio-maratona a bordo della nave da crociera Coral Princess. Marty e Jess, ex residenti di una casa di riposo, infatti, hanno trascorso ben 455 giorni in mezzo al mare. L'intenzione dei due pensionati è quella di continuare a viaggiare in giro per il mondo, trascorrendo le giornate ballando, mangiando e facendosi amici. Perché, dicono, è molto più economico di una casa di riposo.

Marty e Jess e la vita in crociera

La coppia scherza, come rivela il Daily Mirror, dicendo che ormai sono loro ad accogliere i capitani a bordo e non il contrario.

Il personale racconta che Marty e Jess sono diventati celebrità sulla nave. I due pensionati, in passato, erano già stati in crociera.

La decisione di partire durante il lockdown. La coppia ha spiegato che la scelta è stata conveniente, anche perché c'erano tutti i pasti inclusi e le pulizie in camera. «Lo stile di vita – spiegano – risultava sicuramente più economico rispetto al soggiorno in una casa di riposo».

I progetti futuri della coppia

Nelle prossime settimane la coppia viaggerà intorno alle Hawaii. I due pensionati hanno ancora mesi prenotati a bordo della Coral Princess. Dopo una breve pausa sulla terra ferma, Jess e Marty, pianificano di imbarcarsi per una crociera di un anno a bordo della Crown Princess.