MATELICA Ha riscosso successo l’iniziativa di solidarietà organizzata al Lanciano Forum di Castelraimondo. Un concerto in pieno stile anni ’80 che è servito per raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo da donare al consultorio di Matelica. Molte emozioni hanno accarezzato i cuori dei partecipanti grazie ad un’elevata qualità dei professionisti che hanno offerto una grande musica introdotta dal presentatore Maurizio Socci.

A organizzare l’evento è stata in primis Maria Teresa Gervasio, ostetrica territoriale, insieme alle associazioni Help, con “Tatto” e Don Giovanni Cagnetti. Hanno partecipato Rosalba Zannini, psicologa e coordinatrice servizi consultoriali, i sanitari del distretto Camerino San Severino Marche Matelica Sabina Brandi, Stefano Cecchi e Vittoria Motta, l’assessore del Comune di Castelraimondo Ilenia Cittadini, Fabia Pioli coordinatrice ostetrico Uoc di ostetricia e ginecologia Macerata, il primario dell’Uoc di pediatria e neonatologia di Macerata Martina Fornaro, il presidente dell’associazione Don Giovanni Cagnetti, Andrea Violi, i rappresentanti dell’associazione con “Tatto” e Help, il consigliere regionale Renzo Marinelli, l’assessore alla Cultura di Castelraimondo Elisabetta Torregiani (che ha presentato il progetto di candidatura all’Unesco della Sinclinale Camerte) e per il Comune di Matelica la consigliera Monia Serpicelli.