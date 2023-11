OSIMO - La storia di due giovani coraggiose mamme, che nonostante tre bimbi piccoli, decidono di farsi imprenditrici investendo in una frazione tra le più piccole e lontane di Osimo, Casenuove. Con questo spirito le sorelle Tania e Letizia Petta, 37 e 35 anni, hanno trovato la forza di aprire una propria attività in un momento storico non facile.

Con il classico taglio del nastro del sindaco Pugnaloni, hanno avviato da questa settimana “L’Angolo della bellezza”, nel centro abitato della piccola Casenuove. «Cercavamo un locale in una zona senza altre parrucchiere, per fornire un servizio nuovo, ma - spiegano le due sorelle- con parcheggio e soleggiato, quasi casualmente abbiamo notato questo spazio sempre chiuso, ci siamo informate e abbiamo iniziato tutto l’iter per aprire l’attività. La frazione ci ha accolto con molto affetto, quasi inaspettato. Siamo riuscite a concretizzare il sogno nel posto giusto, nel momento giusto, abbiamo i figli che hanno iniziato ad andare all’asilo, ci siamo dette: adesso o mai più. Siamo cresciute in una frazione come San Biagio, sappiamo riconoscere la forza di comunità così piccole».

Il sindaco Pugnaloni le ha ringraziate pubblicamente sui social parlando di «un servizio nuovo che funge da presidio per una frazione laboriosa e unita come Casenuove, che saprà essere grata per questo coraggio di due giovani mamme».