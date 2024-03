RECANATI Sarà la Torre del Borgo, «museo verticale» come l’ha definita il sindaco Antonio Bravi nel corso della presentazione, a ospitare la mostra fotografica “Né di sospiri è degna la terra” dedicata all’attore, regista e drammaturgo Carmelo Bene e al suo “incontro” con Giacomo Leopardi. Scatti inediti di quella magica sera dell’11 settembre del 1987, quando a Recanati recitò opere di Leopardi nella piazza dedicata al poeta. Una mostra che verrà inaugurata sabato 13 aprile e sarà visitabile fino al 6 settembre.

La decisione

La mostra fotografica è stata presentata nella giornata di ieri in Comune e non in una data qualsiasi, bensì nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Carmelo Bene avvenuta il 16 marzo 2002 all’età di 65 anni. «Rievochiamo un momento importante delle numerose celebrazioni leopardiane - sottolinea Bravi -. Nell’87 ricorreva il 150esimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi. Attraverso quelle immagini torneranno alla mente, per chi c’era, i bei momenti vissuti quella sera. Anche diversi privati, incontrandomi in piazza, si sono detti disposti ad arricchire la mostra con proprie fotografie che hanno conservato a casa».

La mostra fotografica è stata curata da Andrea Baietti e Claudio Fazzini. Quest’ultimo definisce Carmelo Bene come «la figura più importante a livello mediatico dopo Gabriele D’Annunzio». Immagini che sono state recuperate dopo una lunga e accurata ricerca e provengono dall’archivio privato dei fratelli Bruschi, e sono state stampate partendo dai provini e dai negativi originali di cui i due fotografi sono stati autori, su incarico del Comune, nel 1987 e custoditi fino ad oggi. La speranza dei curatori è che all’inaugurazione possa esserci anche Salomé Bene, figlia di Carmelo.

La giornata di sabato 13 aprile vivrà di due momenti: alle 17 nella sala dell’Ex Granaio di Villa Colloredo Mels verrà presentato il libro “Si può solo dire nulla” di Luca Buoncristiano e Federico Primosig: una raccolta delle interviste di Carmelo Bene. Successivamente alle ore 19 ci si trasferirà alla Torre del Borgo, dove verrà aperta al pubblico la mostra fotografica. Sarà una giornata davvero importante per Recanati visto che è in programma pure la consegna del Premio Ludovico Alessandrini, che verrà conferito alla regista Susanna Nicchiarelli. Alla conferenza di ieri era presente anche l’assessore alla Cultura Rita Soccio.