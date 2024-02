FERMO Nuovo appuntamento concluso con successo per Plastic Free, la giornata dedicata alla sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente, organizzata dall’associazione Plastic Free di Fermo con il patrocinio del Comune, che si è svolta sulla spiaggia di Lido di Fermo, in collaborazione con l’Asite.

I sacchetti

Dotati di guanti e sacchetti i partecipanti con tanto impegno e tanta volontà hanno preso parte all’iniziativa lungo la spiaggia di Lido per ripulirla e tenerla priva di rifiuti abbandonati indiscriminatamente. A tutti sono arrivate parole di gratitudine da parte del Sindaco Paolo Calcinaro e dell’assessore alle Politiche ambientali Alessandro Ciarrocchi, che ha portato il saluto dell’Amministrazione ai presenti, per la loro adesione, per la loro sensibilità e per il loro mettersi a disposizione. Fra i partecipanti all’intera mattinata anche il consigliere comunale Giulio Pascali che segue sin dall’inizio il progetto e che ha evidenziato come anche questa volta Plastic Free, per cui come noto il Comune di Fermo riceverà a marzo un riconoscimento nazionale per il terzo anno consecutivo, sappia coinvolgere famiglie con bambini e tanti giovani, segno di una sensibilità che cresce. Anche il consigliere comunale Massimo Ferroni ha sottolineato la bontà dell’iniziativa. Il referente fermano di Plastic Free Alessandro Sabbatini ha voluto ringraziare nuovamente l‘Amministrazione Comunale per la collaborazione sottolineando «come il progetto Plastic Free continua come sempre perseguendo gli stessi obiettivi».