Castelraimondo, false testimonianze dopo un incidente: denunciate due persone

CASTELRAIMONDO Sono state denunciate due persone in seguito all'incidente stradale che si è verificato lo scorso 25 marzo a Castelraimondo. Per loro l'accusa è quella di non aver fornito reale testimonianza visto che, secondo le indagini, non avevano assistito allo scontro.

Il dettaglio

Nello scontro tra una Lancia Delta Integrale e una Fiat 500 c'erano stati quattro feriti. La Lancia infatti, dalla ricostruzione, aveva invaso la corsia opposta prendendo frontalmente la 500 sulla quale viaggiavano – oltre al conducente- anche tre tredicenni. L'autista della Lancia è stato denunciato per lesioni personali gravi mentre i testimoni presunti falsi dovranno rispondere di favoreggiamento personale.