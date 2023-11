Castelraimondo, riparato il danno alla conduttura nel cantiere della Pedemontana: fine dell'emergenza idrica

CASTELRAIMONDO - E’ definitivamente rientrata l’emergenza acqua scattata nel pomeriggio di ieri, dopo un incidente verificatosi durante i lavori di realizzazione della Pedemontana, in territorio di Castelraimondo. Nel corso di alcune operazioni di scavo il braccio meccanico di un escavatore ha forato la conduttura della linea pubblica che serve l’acquedotto cittadino facendo crollare improvvisamente l’approvvigionamento dell’acqua.

Il tempestivo intervento di tecnici e operai della società municipalizzata Assem Spa he però fortunatamente evitato il peggio. Le squadre si sono messe subito al lavoro sul luogo della rottura ed hanno creato una soluzione tampone mentre a valle si è ricorsi a pozzi e depositi per non far mancare l’acqua ai rubinetti delle abitazioni anche se si è corso il serio rischio per tutti di rimanere a secco.

Il personale dell’Assem ha lavorato fino a tarda notte per riportare la situazione alla normalità. Per limitare al massimo ogni disagio la popolazione era stata invitata a limitare in ogni modo i consumi d’acqua se non per lo stretto necessario. Dopo le operazioni di spurgo il sistema è tornato a funzionare a pieno regime.

L’impegno di tecnici e operai dell’Assem ha permesso di circoscrivere a pochissime utenze lo stato d’emergenza che si è in definitiva risolto senza conseguenze particolari.