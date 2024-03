Fano, da lunedì lavori all’acquedotto nel primo tratto di via Roma: traffico interdetto in direzione mare

FANO - Proseguono a Fano i lavori di risanamento dell’acquedotto. Da lunedì 4 marzo sarà la volta del primo tratto di via Roma, quello compreso tra Porta Maggiore e la rotatoria con via Palazzi e via della Giustizia.

Le modifiche

A tale proposito Aset Spa segnala alcune modifiche alla viabilità utili ad agevolare il corretto svolgimento dell’intervento. Nello specifico si comunica la temporanea chiusura del tratto in direzione mare, e il restringimento in direzione monte alla sola corsia esterna.

I lavori

Si tratta di lavori non più rimandabili, il cui scopo è rendere la rete idrica cittadina ancora più efficiente e performante.

I disagi

Al termine verrà inoltre ripristinato l’intero manto stradale del tratto interessato, con nuovi asfalti che si estenderanno per tutta la larghezza della carreggiata.

La società dei servizi si scusa anticipatamente per gli eventuali disagi, per questo intervento che – salvo eventi atmosferici avversi o cause di forza maggiore – dovrebbe durare una decina di giorni. Aset Spa ha predisposto dei doppi turni per le due squadre di lavoro, al fine di velocizzare l’intervento e di ridurre così al minimo i disagi. Si ringrazia i cittadini per la consueta comprensione e collaborazione.